Küçükçekmece'nin Halkalı mahallesinde vatandaşlar, kendine ait iş makinesiyle kar temizledi. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'de etkili olan kar yağışı yollarda ve ara sokaklarda kar kütleleri oluşturdu.

İŞ MAKİNESİYLE KAR KÜREDİ

Bir vatandaşta kapanan yolu kendi iş makinesiyle açmak için harekete geçti. Halkalı mahallesinin yollarını kendi iş makinesiyle küreyen vatandaşı ise diğer vatandaşlar kayda aldı.

Küçükçekmece'de karda kapanan yollarını kendi iş makinesiyle temizledi - Video

