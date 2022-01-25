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    Küçükçekmece'de karda kapanan yollarını kendi iş makinesiyle temizledi

    Küçükçekmece'nin Halkalı mahallesinde vatandaşlar, kendine ait iş makinesiyle kar temizledi. O anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 01:53
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    Küçükçekmece'de karda kapanan yollarını kendi iş makinesiyle temizledi

    İstanbul Küçükçekmece'de etkili olan kar yağışı yollarda ve ara sokaklarda kar kütleleri oluşturdu.

    İŞ MAKİNESİYLE KAR KÜREDİ

    Bir vatandaşta kapanan yolu kendi iş makinesiyle açmak için harekete geçti. Halkalı mahallesinin yollarını kendi iş makinesiyle küreyen vatandaşı ise diğer vatandaşlar kayda aldı.

    Küçükçekmece'de karda kapanan yollarını kendi iş makinesiyle temizledi - Video

    Küçükçekmece de karda kapanan yollarını kendi iş makinesiyle temizledi #1

    Küçükçekmece de karda kapanan yollarını kendi iş makinesiyle temizledi #2

    Küçükçekmece de karda kapanan yollarını kendi iş makinesiyle temizledi #3

     


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