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    Küçükçekmece'de kliması bozulan metrobüsteki yolcular, araçtan indirildi

    Söğütlüçeşme - Beylikdüzü seferini yapan metrobüslerden birisinin kliması bozuldu. Yolcuların artan sıcak şikayeti üzerine sürücü yolcuları Küçükçekmece'deki Cennet Durağı'nda indirdi.
    • DHA
    • 30.07.2021 - 21:32
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 21:46
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    Küçükçekmece'de kliması bozulan metrobüsteki yolcular, araçtan indirildi

    İstanbul'da haftanın son iş gününde mesai çıkışı evlerine dönenlerin akın ettiği metrobüste, akşam saatlerinde yoğunluk görüldü.

    KLİMASI ARIZALANDI, YOLCULAR TERLEDİ

    Beylikdüzü yönüne giden araçlardan birinin havalandırma sistemi arızalandı. Aracın içi kalabalık ve motor sıcaklığı ile birleşince yolcular terlemeye başladı. Şikayetlerin artmasına karşılık şoför sistemi çalıştıramadı.

    ŞİKAYET ÜZERİNE ŞOFÖR YOLCULARI DURAKTA İNDİRDİ

    Araç içinde sıcaktan yakınanların şikayetini göz önünde bulunduran metrobüs şoförü yolcuları Küçükçekmece’deki Cennet Durağı’nda indirdi. Yolcuların tahliyesi sonrası durakta kalabalık oluştu. Arızalı araç servise götürüldü.

    Küçükçekmece'de kliması bozulan metrobüsteki yolcular, araçtan indirildi VİDEO

    Küçükçekmece de kliması bozulan metrobüsteki yolcular, araçtan indirildi #1


    Küçükçekmece de kliması bozulan metrobüsteki yolcular, araçtan indirildi #2

    Küçükçekmece de kliması bozulan metrobüsteki yolcular, araçtan indirildi #3

    Küçükçekmece de kliması bozulan metrobüsteki yolcular, araçtan indirildi #4

    Küçükçekmece de kliması bozulan metrobüsteki yolcular, araçtan indirildi #5

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