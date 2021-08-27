Küçükçekmece'de market sahibinin parasını alıp kaçan hırsız kamerada

Küçükçekmece'de bir kişinin, marketin önündeki dondurma dolabının üzerinde poşette bırakılan parayı çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Belli Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana gelen olayda, elindeki bozuk paraları bütünleten market sahibi, para dolu poşeti marketin önünde bulunan dondurma dolabının üzerine bıraktı.

POŞETTEKİ PARALARI ALIP KAÇTI

Bir kişi, oradan geçerken fark ettiği poşetteki paralardan bir kısmını çalıp hızla uzaklaştı. Market sahibi paralarının çalındığını fark edince koşarak dışarı çıktı. Şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de market sahibinin parasını alıp kaçan hırsız VİDEO

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