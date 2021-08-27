Euro
9.8562
-0.26%
Dolar
8.3487
-0.47%
Altın
487.65
0.93%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
403.883
1.61%
EXEN Coin
26.90
3.78%
30ºC
İstanbul
Açık 30 C

    Küçükçekmece'de market sahibinin parasını alıp kaçan hırsız kamerada

    Küçükçekmece'de bir kişinin, marketin önündeki dondurma dolabının üzerinde poşette bırakılan parayı çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 27.08.2021 - 19:26
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 19:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de market sahibinin parasını alıp kaçan hırsız kamerada

    Dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Belli Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana gelen olayda, elindeki bozuk paraları bütünleten market sahibi, para dolu poşeti marketin önünde bulunan dondurma dolabının üzerine bıraktı.

    POŞETTEKİ PARALARI ALIP KAÇTI

    Bir kişi, oradan geçerken fark ettiği poşetteki paralardan bir kısmını çalıp hızla uzaklaştı. Market sahibi paralarının çalındığını fark edince koşarak dışarı çıktı. Şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.

    HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

    Küçükçekmece'de market sahibinin parasını alıp kaçan hırsız VİDEO


    Küçükçekmece de market sahibinin parasını alıp kaçan hırsız kamerada #1


    Küçükçekmece de market sahibinin parasını alıp kaçan hırsız kamerada #2

    Küçükçekmece de market sahibinin parasını alıp kaçan hırsız kamerada #3

    Küçükçekmece de market sahibinin parasını alıp kaçan hırsız kamerada #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir