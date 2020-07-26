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    Küçükçekmece’de metrobüste yangın

    Küçükçekmece Cennet Metrobüs Durağı yakınında bir metrobüs, motor bölümünden bir anda tutuşarak alev aldı.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 02:02
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    Küçükçekmece’de metrobüste yangın

    Küçükçekmece Cennet Metrobüs Durağı yakınında metrobüsün motor bölümünde çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

    YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    Metrobüsün motor kısmında kısa süreli alev yükselirken, yangın sürücü ve yolcuların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise metrobüsün motor kısmında soğutma çalışması yaptı.

    Yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşanırken arızalanan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

    Küçükçekmece’de metrobüste yangın #1

    Küçükçekmece’de metrobüste yangın #2

    Küçükçekmece’de metrobüste yangın #3

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