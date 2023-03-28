Küçükçekmece'de servis aracında çocukları sopayla döven servis şoförü yakalandı Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla döven servis şoförü, polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri, ders bitiminde servise bindi. İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı. Bunu gören servis şoförü ise önce çocuklara bağırmaya başladı. Hızını alamayan adam, eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü. Dayakçı servis şoförü yakalandı Yaşananların sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi'nde yakaladı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.