Küçükçekmece'de servis aracında çocukları sopayla döven servis şoförü yakalandı

İHA
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri, ders bitiminde servise bindi.
İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı.
Bunu gören servis şoförü ise önce çocuklara bağırmaya başladı.
Hızını alamayan adam, eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü.
Dayakçı servis şoförü yakalandı
Yaşananların sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi'nde yakaladı.
Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.