Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sözleşmeli 127 personel alımı Resmi Gazete'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 127 personel alımı yapılacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerine 127 personel alımı kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

127 personel alımı

İlana göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 36 büro personeli, 62 koruma ve güvenlik görevlisi ile 29 temizlik personeli alınacak.

Başvurular internet sitesinden yapılacak

Başvurular 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabiliyor.