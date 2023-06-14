Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları denetleniyor Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesinde hayvan sağlığı denetimi yapıldı.

İHA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Bu kapsamda da kurban pazarları hareketlendi.

Türkiye’nin önemle hayvan pazarları arasında gösterilen Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı'nda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri denetimde bulundu.

Hayvan hastalıkları denetlendi

Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından işletilen Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı'nda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Burak Eminoğlu ile teknik ekibi, hayvan hastalıkları denetiminde bulunarak ayrıca evrak kontrolü de yaptı.

Hedef bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek

Denetimlere Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan da katıldı.

Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı'nda hastalık ve evrak kontrolünün ardından ekipler, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemeyi hedeflediklerini söyledi.