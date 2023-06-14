Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları denetleniyor

İHA
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.
Bu kapsamda da kurban pazarları hareketlendi.
Türkiye’nin önemle hayvan pazarları arasında gösterilen Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı'nda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri denetimde bulundu.
Hayvan hastalıkları denetlendi
Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından işletilen Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı'nda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Burak Eminoğlu ile teknik ekibi, hayvan hastalıkları denetiminde bulunarak ayrıca evrak kontrolü de yaptı.
Hedef bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek
Denetimlere Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan da katıldı.
Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı'nda hastalık ve evrak kontrolünün ardından ekipler, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemeyi hedeflediklerini söyledi.