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    Kurban Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı akın etti

    Kurban Bayramı'nın ikinci günü vatandaşlar, Belgrad Ormanı'na akın etti. Çocuklar parkta sallanıp eğlenirken, aileleri de mangal yaptı.
    • İHA
    • 21.07.2021 - 18:41
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 18:52
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    Kurban Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı akın etti

    Kurban Bayramı’nın ikinci günün vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Belgrad Ormanı’nda Neşet Suyu Tabiat Parkı’na akın etti.

    PİKNİK YAPTILAR

    Piknik yapmak ve aileleri ile vakit geçirmek için ormanı gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Çocuklar parkta sallanıp eğlenirken, aileleri de mangal yaptı.

    "KURBAN BAYRAMI'NDA SÜREKLİ GELİYORUZ"

    Ailesiyle birlikte eğlendiklerini söyleyen Okan Karakaş, "Kurban Bayramı’nda sürekli geliyoruz. Bugün de hep beraber vakit geçirelim diye mangal yapıyoruz. Eğleniyoruz. Bugün aşırı bir yoğunluk var. Herkes eğleniyor." dedi.

    Kurban Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı akın etti VİDEO

    Kurban Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı akın etti #1

    "EVDE SIKILIYORUZ"

    Başka bir vatandaş ise "Evde sıkılıyoruz. Çocuklar bunalıyorlar artık. Şu anki ortam çok güzel. Çocuklar paktalar eğleniyorlar. Semaverimiz yanıyor. Mangalımız var. Baya bir yoğunluk var. Tabi insanlar sıkılıyorlar” diye konuştu.

    Kurban Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı akın etti #2

    Kurban Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı akın etti #3

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    Kurban Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı akın etti #5

    Kurban Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı akın etti #6

    Kurban Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar Belgrad Ormanı akın etti #7

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