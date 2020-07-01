Kuş cenneti Küçükçekmece balık cehennemine döndü

Kirlilik nedeniyle rengi maviden siyaha dönen Küçükçekmece Gölü'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor.

Küçükçekmece Gölü, son zamanlarda kirli görüntüsü ve balık ölümleri ile dikkat çekiyor.

Gölün Altınşehir tarafında kalan kıyı şeridinden gözlemlenen kirlilik, yer yer siyah rengi ile göze batarken, yer yer de kahverengi olmasıyla acı tabloyu gözler önüne seriyor.

"BALIKLAR OKSİJENSİZLİKTEN ÖLÜYOR"

Uzmanların balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden olabileceğini belirttiği gölün görüntüsü, çevre sakinlerini de oldukça rahatsız ediyor.

"GÖLÜN KENARINDA BİLE OTURAMIYORUZ"

20 yıldır Küçükçekmece’de oturan Hamza Keme, “Bu kirliliğe ilk defa şahit oluyorum. Hiç bu kadar kirli görmemiştim. Küçükçekmece merkezden tutun Altınşehir’e kadar bu gölün kirliliği uzanıyor. Son bir, bir buçuk yıldır bu gölün kirlenmesinin sebebinin kim buluyorsa bulsun bir an önce. Ölü balıkları gördünüz biz bunları yiyorduk burada ama şuan bırakın yemeyi gölün kenarında oturamıyoruz. Göldeki karartıyı çevredeki tüm insanlar görüyor.” ifadelerini kullandı.

"İÇLER ACISI BİR DURUM"

Küçükçekmece’de çalışan Murat Bertan, “İki, iki buçuk yıldır buradayım ama gölü ilk defa böyle görüyorum. Balıklarında telef olduğunu ilk defa görüyorum. Bazen dalgalanıyor rengi değişiyor ama böyle görmedim hiç içler acısı bir durum. En kısa zamanda önlem almaları gerekiyor.” şeklinde konuştu.