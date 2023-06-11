Kuşadası Körfezi'nde ve Adana'da deprem meydana geldi

AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kuşadası'nın 10 kilometre açığında
Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Yine AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.