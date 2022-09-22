Kuşadası'nda bir esnaf, turistler tarafından dolandırıldı

Aydın Kuşadası'nda hediyelik eşya dükkanına müşteri olarak giren 3 kadın turistten biri, 'tırnakçılık' yönetimiyle ödeme yapmadan 48 euro para üstünü alarak kayıplara karıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün gece saat 21.30 sıralarında yaşanan olayda, Camikebir Mahallesi’ndeki Kışla Sokakta bulunan hediyelik eşya dükkanına müşteri olarak giren yabancı uyruklu 3 kadından biri, iş yeri sahibine ürünün fiyatını sordu.

Ürünün 2 euro olduğunu duyan yabancı uyruklu şüpheli kadın, çantasından 50 euro çıkartarak paranın bozulmasını istedi.

İş yeri sahibi kasaya yöneldikten kısa bir süre sonra yabancı uyruklu kadın, el çabukluğuyla çantasından çıkardığı 50 euroyu tekrar çantasına koydu.

Hem ürünü hem de 48 euroyu aldı

Bu sırada iş yeri sahibinin dalgınlığını fırsat bilen yabancı uyruklu kadın şüpheli, hem paketlenen ürünü hem de 48 euro para üstünü aldı. 50 euroyu kasasında göremeyen iş yeri sahibi, şüpheli yabancı uyruklu kadına "Parayı vermeyi unuttunuz." diyerek uyarıda bulundu.

İHA'nın haberine göre, kendisinden "Çantamda iki tane 50 euro vardı birini size verdim." diye cevap alan iş yeri sahibi, yaşadığı durumu güvenlik kameralarını izledikten sonra fark etti.

"Şikayetçi oldum, umarım yakalanır"

İş yeri sahibi Barış Bozyol, mağdur olduğunu belirterek, “Dün akşam 21.30 sıralarında üç tane yabancı uyruklu kız dükkana girdi ve direkt yüzük almaya geldiler. '50 euro var bozar mısınız' dediler, ben de 'bozabilirim' dedim ve kasaya geçtim. 50 euro elindeyken ben ona para üstünü verdim. Ama o 50 euroyu çantasına atmış, ben bunu fark etmedim. Para üstünü aldıktan sonra kızlar tam gidecekken farkına vardım. Kendilerine seslendim ve ‘siz 50 euroyu vermeyi unuttunuz çantanızı kontrol eder misiniz' dedim. Çantasından çıkardığı 50 euroyu gösterdi. 'Bende iki tane 50 euro vardı birini size verdim diğeri de bu elimdeki' dedi ama aslında orada yalan söylüyormuş. Daha sonra kamera kaydına baktıktan sonra anladık. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldum. Umarım başka esnaf arkadaşımın canı yanmadan bu kişiler yakalanır.” dedi.