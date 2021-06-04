Aydın'ın Kuşadası ilçesinde muay thai sporcuları ringde cuma namazı kıldılar. O anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Türkiye Muay Thai Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek olan muay thai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Müsabakaları, 1 Haziran’da Kuşadası’nda başladı.

RİNGDE CUMA NAMAZI KILINDI

Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden katılan sporcular, Kuşadası Müftülüğüne başvurarak cuma namazını kılmak için imam talep etti. Kuşadası Müftülüğü tarafından görevlendirilen görevli ile birlikte yüz elli sporcu cuma namazını ringde kıldı.

Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından vatandaşlar sporculara başarılar diledi.

Kuşadası'nda ringde cuma namazı kılındı VİDEO