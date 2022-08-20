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    Kuştepe'de “Narko Dar Alan Uygulaması” gerçekleştirildi

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkisinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı.
    • 20.08.2022 - 03:49
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    Kuştepe'de “Narko Dar Alan Uygulaması” gerçekleştirildi

    Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Kuştepe mevkisin narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik huzur ve güvenliği sağlamak için “Narko Dar Alan” uygulaması yapıldı.

    2 şüpheliden uyuşturucu madde çıktı

    Yapılan uygulamada 2 şüpheli şahsın üzeri arandı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin üzerlerinden uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan şüphelilere, uyuşturucu imal ve ticaretinden işlem yapıldı.

    Kuştepe de “Narko Dar Alan Uygulaması” gerçekleştirildi #1

    Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

    Aynı zamanda uygulamada, bir şahsın deport işlemi yapılırken, 2 adette ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Durdurulan bir şahısta yapılan üst aralamalarında ise 5 adet uyarıcı hap ele geçirildi. Şahsa, uyarıcı madde bulundurmaktan dolayı işlem yapıldı.

    Kuştepe de “Narko Dar Alan Uygulaması” gerçekleştirildi #2

    Araçlar da didik didik arandı

    Öte yandan, denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen kişilerin de kontrolleri sağlandı. Yapılan denetimlerde narkotik köpeği de durdurulan araçları didik aradı.

    İHA'nın haberine göre uygulama genelinde ise, 1333 kişi sorgulanırken, 300 otomobil ve 256 motosiklet de kontrol edildi. Toplamda ise 1889 kişinin (GBT)’si kontrol edildi.

    Kuştepe de “Narko Dar Alan Uygulaması” gerçekleştirildi #3

    Kuştepe de “Narko Dar Alan Uygulaması” gerçekleştirildi #4

    Kuştepe de “Narko Dar Alan Uygulaması” gerçekleştirildi #5


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