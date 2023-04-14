Kütahya'da 1975 model Anadol marka otomobil, açık artırmayla satıldı

İHA
Kütahya'nın tarihi konaklarıyla ünlü Germiyan Sokağı'ndaki Lazer Konağı'nda düzenlenen mezatlar kıran kıran geçen pazarlıklara sahne oluyor.
1975 model Anadol marka otomobil, 105 bin TL'ye satıldı.
"İlk defa bir araç sahibi buldu"
Konak işletmecisi Tuncay Sakarlıoğlu, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Konağımızda birçok değerli eşya düzenlediğimiz mezatta yeni sahiplerini buluyor. Son olarak 1975 model Anadol marka otomobil Antalya'nın Alanya ilçesinde bir beyefendi tarafından satın alındı.
Böylece, mezatta ilk defa bir araç sahibini bulmuş oldu.
Sahibine ulaştırıldı
Konağın diğer işletmecisi Yasir Demir ise, mezatta satılan 48 yaşındaki Anadol marka otomobilin yeni sahibine ulaştırıldığını dile getirdi.