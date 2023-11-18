Kütahya'da aynı yolda, aynı yerde 2 farklı kaza: 5 yaralı Kütahya’nın Gediz ilçesinde aynı anda meydana gelen 2 farklı kazada 5 kişi yaralandı.

İHA

Kütahya'da akşam saatlerinde Gediz-Uşak karayolu 3. kilometresinde, S.Y. (39) idaresindeki 43 BF 361 plakalı aracı ile Gediz istikametinden Uşak istikametine seyir halindeyken Gediz Organize Sanayi Bölgesi önüne geldiğinde aynı istikamette seyir halindeki E.Ç.’in (41) kullandığı 43 EE 960 plakalı araca arkadan çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle 43 BF 361 plakalı araç sürücüsü S.Y., araçta yolcu olarak bulunan F.Y. (39), M.Y. (11), İ.Y. (16) yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine kaza mahalline sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı yolda ikinci kaza

Diğer yandan aynı yolda yetkililerin yolu trafiğe açmaya çalıştığı esnada Uşak istikametinden Gediz istikametine gitmekte olan B.S. idaresindeki 43 LH 918 plakalı römorklu traktöre, römorkta aydınlatma olmadığı için arkadan gelen M.S. (60) yönetimindeki 06 BDV 596 plakalı araç çarptı.

Kazada araç sürücü M.S. yaralanırken, kaza mahallinde olan polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı sürücü araçtan çıkarılarak Gediz Devlet Hastanesine gönderildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)