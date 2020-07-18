Kütahya'da karantinada kaldığı yurt odasına para bıraktı

Yurtdışından gelip, koronavirüs nedeniyle Kütahya'daki öğrenci yurdunda kalan bir kişi, odalarında kaldığı kişiler için 400 euro para bıraktı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından gelen yolcular, 14 gün karantinada kalmak üzere öğrenci yurtlarına yerleştiriliyordu.

Vatandaşlar, salgın nedeniyle yurt dışından tahliye edilip getirilerek, karantina süreçlerini çeşitli illerdeki yurtlarda tamamlıyordu.

ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ HAZIRLADI

Kütahya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Yesevi Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlardan biri de, 14 gün boyunca odalarında kaldığı öğrencilere bir sürpriz hazırladı.

KURAN-İ KERİM'İN ARASINA PARA BIRAKTI

Bir Kur'an-ı Kerim´in arasına 400 euro bıraktığı ortaya çıkan vatandaşın yaptığı güzel davranışı ilk olarak temizlik görevlisi fark etti.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Temizlik görevlisi Gülcan Kaymak tarafından bulunan paranın yanındaki notta, "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazdığı görüldü.