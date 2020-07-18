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- Kütahya'da karantinada kaldığı yurt odasına para bıraktı
Kütahya'da karantinada kaldığı yurt odasına para bıraktı
- Haber Merkezi
- 18.07.2020 - 14:26
Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından gelen yolcular, 14 gün karantinada kalmak üzere öğrenci yurtlarına yerleştiriliyordu.
Vatandaşlar, salgın nedeniyle yurt dışından tahliye edilip getirilerek, karantina süreçlerini çeşitli illerdeki yurtlarda tamamlıyordu.
ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ HAZIRLADI
Kütahya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Yesevi Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlardan biri de, 14 gün boyunca odalarında kaldığı öğrencilere bir sürpriz hazırladı.
KURAN-İ KERİM'İN ARASINA PARA BIRAKTI
Bir Kur'an-ı Kerim´in arasına 400 euro bıraktığı ortaya çıkan vatandaşın yaptığı güzel davranışı ilk olarak temizlik görevlisi fark etti.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ FARK ETTİ
Temizlik görevlisi Gülcan Kaymak tarafından bulunan paranın yanındaki notta, "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazdığı görüldü.