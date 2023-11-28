Kütahya'da sahte alkol operasyonu

İHA
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince eğlence mekanında yapılan aramada, içinde sıvı şeklinde sahte alkol olduğu düşünülen 3 adet 0,5 litre pet şişe, 1 adet 2,5 litrelik yarım dolu şekilde pet şişe, 3 adet yarım dolu şekilde cam alkol şişesi ve 1 adet ağzı açılmamış cam alkol şişesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar serbest bırakıldı
Ayrıca bir adet silah kılıfı ve 1 adet boş mermi kabı ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.S. (60) ve iş yeri işletmecisi L.D. (56) isimli şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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