Kütahya'da sahte alkol operasyonu Kütahya’da polis ekiplerince eğlence mekanına düzenlenen operasyonda içinde sahte alkol olduğu düşünülen çeşitli ebatlardaki şişeye el konuldu.

İHA

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince eğlence mekanında yapılan aramada, içinde sıvı şeklinde sahte alkol olduğu düşünülen 3 adet 0,5 litre pet şişe, 1 adet 2,5 litrelik yarım dolu şekilde pet şişe, 3 adet yarım dolu şekilde cam alkol şişesi ve 1 adet ağzı açılmamış cam alkol şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar serbest bırakıldı

Ayrıca bir adet silah kılıfı ve 1 adet boş mermi kabı ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.S. (60) ve iş yeri işletmecisi L.D. (56) isimli şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)