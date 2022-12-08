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    Kütahya'da takla atan otomobilin motoru koptu: 2 yaralı

    Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, su kanalına düşüp, takla attı. Otomobilin motoru yerinden koparken araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • 08.12.2022 - 22:08
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    Kütahya'da takla atan otomobilin motoru koptu: 2 yaralı

    Akşam saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Keler (28) yönetimindeki 43 ABF 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına düşüp, takla attı.

    Motor yerinden koptu

    Otomobilin motoru yerinden koparken, Ali Keler ile yanındaki Emre Çakır (27), araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    2 kişi yaralandı

    Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.

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