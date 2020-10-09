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Kütahya'da ticari araç, iki motosiklete çarptı: 1 ölü

Kütahya'da ticari araç, iki motosiklete çarptı: 1 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile iki motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.