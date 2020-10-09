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    Kütahya'da ticari araç, iki motosiklete çarptı: 1 ölü

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile iki motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
    • AA
    • 09.10.2020 - 23:18
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    Kütahya'da ticari araç, iki motosiklete çarptı: 1 ölü

    Sezai Gümüşay (42) yönetimindeki 26 UL 191 plakalı hafif ticari araç, Kütahya - Tavşanlı Çevre Yolu Kuruçay Kavşağı'nda, Kemal Özdemir'in kullandığı 43 HH 301 plakalı motosiklet ile Tevfik Gülpınar (41) idaresindeki 43 UH 655 plakalı motosiklete çarptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kütahya da ticari araç, iki motosiklete çarptı: 1 ölü #1

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNDEN BİRİ ÖLDÜ

    Kazada motosiklet sürücülerinden Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Yaralanan diğer motosiklet sürücüsü Gülpınar ile yolcu olarak bulunan Ertuğrul Aşık (18), 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Kütahya da ticari araç, iki motosiklete çarptı: 1 ölü #2

    Kütahya da ticari araç, iki motosiklete çarptı: 1 ölü #3

    Kütahya da ticari araç, iki motosiklete çarptı: 1 ölü #4

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