Kuyruklu yıldız Tekirdağ'da görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, ay sonuna kadar görülebilecek.

Tekirdağ'da yaşayan ve fotoğraf tutkunu olan İlker Uskan, NASA tarafından mart ayında keşfedilen ve adını Neowise teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ semalarında görüntüledi.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK

Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.

Tekirdağ semalarında profesyonel fotoğraf ekipmanlarıyla iyi kareler yakalanabileceğini belirten Uskan, bu yıldızın dünya yakınlarından bir sonraki geçişinin 6 bin 766 yıl sonra olarak hesaplandığını söyledi.