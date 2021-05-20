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    Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin son bölümü de bitti

    Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin son bölümü de bitti

    İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm de tamamlandı.Cuma günü açılacak proje, Mahmutbey'deki yoğunluğu hafifletecek.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 06:24
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    2013 yılında yapımına başlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçen yıl 389,3 kilometrelik kesim trafiğe açıldı.

    Kınalı-Odayeri kesiminde yer alan Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan 9,1 kilometrelik kısmındaki çalışmalarda da sona gelindi.

    Kuzey Marmara Otoyolu Projesi nin son bölümü de bitti #1

    SON BÖLÜM TAMAMLANDI

    Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm tamamlandı.

    Kuzey Marmara Otoyolu Projesi nin son bölümü de bitti #2

    CUMA GÜNÜ ERDOĞAN AÇACAK

    Bu kısmın da 21 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla hizmete açılması planlanıyor.

    Kuzey Marmara Otoyolu Projesi nin son bölümü de bitti #3

    MAHMUTBEY TRAFİĞİNİ HAFİFLETECEK

    Projenin, Mahmutbey'de oluşan trafik yoğunluğunu da hafifletmesi beklenirken, tamamlanan bölüm havadan görüntülendi.

    Kuzey Marmara Otoyolu Projesi nin son bölümü de bitti #4

    Kuzey Marmara Otoyolu Projesi nin son bölümü de bitti #5

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    Kuzey Marmara Otoyolu Projesi nin son bölümü de bitti #9

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