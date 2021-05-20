Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin son bölümü de bitti

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm de tamamlandı.Cuma günü açılacak proje, Mahmutbey'deki yoğunluğu hafifletecek.

2013 yılında yapımına başlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçen yıl 389,3 kilometrelik kesim trafiğe açıldı.

Kınalı-Odayeri kesiminde yer alan Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan 9,1 kilometrelik kısmındaki çalışmalarda da sona gelindi.

SON BÖLÜM TAMAMLANDI

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm tamamlandı.

CUMA GÜNÜ ERDOĞAN AÇACAK

Bu kısmın da 21 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla hizmete açılması planlanıyor.

MAHMUTBEY TRAFİĞİNİ HAFİFLETECEK

Projenin, Mahmutbey'de oluşan trafik yoğunluğunu da hafifletmesi beklenirken, tamamlanan bölüm havadan görüntülendi.