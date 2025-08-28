Labubu alarmı dünyayı sardı: Ülkeler acil önlem alıyor

Hong Kong asıllı sanatçı Kasing Lung tarafından 2015’te tasarlanan ve 2019’dan beri Pop Mart tarafından üretilen “Labubu” oyuncaklar, dünya çapında büyük bir ilgi görüyor.

Rihanna, BlackPink’ten Lisa, Kim Kardashian ve David Beckham gibi ünlülerin paylaşımları sayesinde Pop Mart, bu yılın ilk yarısında gelirini 1,9 milyar doları aşarak rekor kırdı.

Ancak popülerliğin artmasıyla birlikte sahte Labubu oyuncaklar piyasada yayılmaya başladı.

Yetkililer, çocuk güvenliği ve tüketici sağlığı için sahte ürünler konusunda uyarılarda bulunuyor.

KİMYASAL TEHLİKE SAÇIYOR OLABİLİR

Dünyada büyük ilgi gören Labubu oyuncaklarının sahte versiyonları, çocuklar için ciddi tehlike oluşturuyor. “Lafufu” adıyla bilinen sahte Labubuların kimyasal maddeler içerebileceği ve boğulma riski taşıdığı bildiriliyor.

İngiltere’de Ticaret Standartları Enstitüsü, binlerce sahte ürüne el koyarken, üretimle bağlantılı organize suç şebekelerinin araştırıldığını açıkladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılan operasyonlarda da 1.300’den fazla sahte Labubu ele geçirildi.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, özellikle 3 yaş altı çocukları uyarmış, limanlarda binlerce Lafufu’ya el konulduğunu belirtmişti. Türkiye’de ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 132 adet kaçak oyuncak ele geçirildi.

200 BİNDEN FAZLA ÜRÜN TOPLANDI

Çin ise sahte Labubu’lara karşı en kapsamlı önlemi alan ülke oldu; Haziran ayında 200 binden fazla ürün toplandı ve Temmuz’da her gün on binlerce sahte ürün ele geçirildi.

Ayrıca Pop Mart’ın Singapur’daki yan kuruluşu, Asya’da popüler bir süpermarket zinciri olan 7-Eleven’a Kaliforniya Federal Mahkemesi’nde sahte ürün satışı nedeniyle dava açtı.