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Lastiği patlayan engelli vatandaşa polis yetişti
Emniyet Genel Müdürlüğü, Trabzon'da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini paylaştı.
- İHA
- 09.06.2020 - 04:10
Emniyet Genel Müdürlüğü, Trabzon’da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini paylaştı.
EGM’nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:
“Trabzon Akyazı Tüneli içinde lastiği patlayan engelli vatandaşımızın imdadına trafik polisimiz yetişiyor. Güvenliğiniz için her yerdeyiz.”