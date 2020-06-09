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    Lastiği patlayan engelli vatandaşa polis yetişti

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Trabzon'da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini paylaştı.
    • İHA
    • 09.06.2020 - 04:10
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    Lastiği patlayan engelli vatandaşa polis yetişti

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Trabzon’da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini paylaştı.

    EGM’nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:

    “Trabzon Akyazı Tüneli içinde lastiği patlayan engelli vatandaşımızın imdadına trafik polisimiz yetişiyor. Güvenliğiniz için her yerdeyiz.”

    Lastiği patlayan engelli vatandaşa polis yetişti

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