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    Leonardo DiCaprio’dan Batman Sason Çayı paylaşımı

    ABD’li aktör Leonardo DiCaprio, 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı’nın 47 yıl aradan sonra Batman’ın Sason Çayı'nda görüldüğü haberini takipçileriyle paylaştı.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 17:00
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    Leonardo DiCaprio’dan Batman Sason Çayı paylaşımı

    Batman’ın Sason Çayı’nda araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 yıl aradan sonra 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nı tespit etti.

    NESLİ TÜKENİYOR

    Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, Shoal adlı Doğa Koruma Örgütü'nce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nı tespit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Kaya, Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral ile Sarım Deresi ve Sason Çayı'ndaki arazi çalışmalarında bu balığa rastladıklarını aktardı.

    Leonardo DiCaprio’dan Batman Sason Çayı paylaşımı #1

    “MUTLULUK VERİCİ BİR ANDI”

    Doç. Dr. Kaya, “Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz" dedi.

    Leonardo DiCaprio’dan Batman Sason Çayı paylaşımı VİDEO

    DICAPRIO DA PAYLAŞTI

    ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio da Sason ilçesinde tespit edilen balık ile ilgili haberi takipçileriyle paylaştı.

    19 milyon 500 bin takipçisine 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin haberini paylaşan DiCaprio’nun paylaşımı, Batman’da günün konusu oldu.

    Leonardo DiCaprio’dan Batman Sason Çayı paylaşımı #2

    Leonardo DiCaprio’dan Batman Sason Çayı paylaşımı #3

    Leonardo DiCaprio’dan Batman Sason Çayı paylaşımı #4

    Leonardo DiCaprio’dan Batman Sason Çayı paylaşımı #5


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