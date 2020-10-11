Libya'da esaretten kurtulan Türk vatandaşları, sevinçten yeri öptü

Libya'nın Sirte kentinde Hafter güçleri tarafından alıkonulan iki Türk vatandaşı, kurtarılarak Türkiye'ye getirilirken, vatandaşlar sevinçlerinden yeri öptüler.

İstanbul Yeni Havalimanı'na Trablus-İstanbul seferini yapan uçakla 02.30 sıralarında inen Yusuf Gürün ve Vahit Kiraz'ı İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilileri karşıladı.

Yaklaşık 8 aydır Libya'da alıkonulan iki Türk, havalimanında duygusal anlar yaşarken dua edip yeri öptüler.

SEVİNÇTEN YERİ ÖPTÜLER

Türkiye'ye ayak basar basmaz kendisini görüntüleyen gazetecilerin "En çok neyi özlediniz?" sorusu üzerine, yeri öpen Yusuf Gürün, "Bir girdaptan çıktık, bir cehennemden çıktık. Çok şükür devletimizden Allah yokluklarını vermesin. Libya Konsolosluğumuz olmak üzere, Libya Kızılay'ı olmak üzere, İHH İnsani Yardım Vakfından Taner Ağabeyim olmak üzere bize emeği geçen tüm arkadaşların hepsinden Allah razı olsun. Artık bu saatten sonra evimize kavuşacağız. Daha ne anlatılabilir ki yeri öpeceğim. Yoksa mümkün değil biz çıkamazdık. Halen orada arkadaşlarımız da var. Şu anda oradaki arkadaşlarımız çok zor durumda. Onların bir an önce devletimiz tarafından kurtarılacağından eminiz. Onlardan da güzel haberler bekliyoruz. Allah nasip ederse memleketimiz Adana'ya gideceğiz" dedi.

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"

İHH İnsani Diplomasi Koordinatörü Taner Altun da şunları söyledi:

"Hamdolsun sağ salim geldiler, Allah bir daha yaşatmasın. Uzun ve zorlu bir süreçti. Çok sıkıntı ile karşılaştık. Sirte'den de çıktıkları zaman bir hafta bir sıkıntı yaşadılar. Oradan da çıkmaları için bayağı çalışmamız oldu. Özellikle, Misrata Başkonsolosumuz Gürkan Beye, Libya Misrata Kızılay Şubesi çalışanları ve Şube Başkanı Necip Beye ve ismini sayamayacağım diğer Libya'lı arkadaşlarımıza ve bu konudaki çalışmamızda insani diplomasi birimi olarak çalışma arkadaşlarımızın verdiği destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah bir daha bu durumu kimseye yaşatmasın."