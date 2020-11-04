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    LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek

    LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek

    Alışveriş merkezlerinde (AVM) bulunan kapalı otoparklara LPG'li araçların girebilmesi için gereken kural ve şartlar belirlendi.
    • AA
    • 04.11.2020 - 13:15
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 13:17
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    Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, alışveriş merkezlerinde bulunan kapalı otoparklara, belirlenen şartların sağlanması halinde LPG kullanan araçların girmesine izin verilecek.

    OTOPARKLAR BELGE ALACAK

    AVM'lerdeki kapalı otoparklara LPG'li araçların girebilmesi için Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) hizmet yeterlik belgesi ve mahallin itfaiye teşkilatından "uygun" görüşü alınacak.

    Ayrıca, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler, otoparkların kayıtlarını tutarak, yıllık denetimlerini yapmak ya da yaptırmakla yükümlü olacak.

    LPG li araçlar AVM lerin kapalı otoparklarına girebilecek #1

    GİRİŞ ÇIKIŞ AYRI OLACAK

    LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları, 1'inci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılamayacak ve diğer araçların alınacağı otoparklar ile LPG'li araçların giriş ve çıkışları birbirinden ayrı olarak düzenlenecek.

    MUAYENEDEN GEÇEN ARAÇLAR KULLANABİLECEK

    Otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı yeniden düzenlenecek. Otoparkları, tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilecek, gerekli koşulları sağlamayan araçlar otoparklara alınmayacak.

    LPG li araçlar AVM lerin kapalı otoparklarına girebilecek #2

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