Lüks villada mesafeli tatilin geceliği 10 bin euro

Antalya'da, koronavirüs salgını nedeniyle kalabalıktan uzak tatil için lüks villayı 10 günlüğüne kiralayan Katarlı aile, geceliğine 10 bin euro ödeyecek.

Koronavirüs, tüm dünyada ekonomiden sağlık sistemine, sosyal ilişkilerden iş hayatına insanları değişikliğe yöneltti.

Virüse karşı en önemli silahlar arasında gösterilen maske, dezenfektan ve kolonyanın yanı sıra, sosyal mesafe de büyük önem kazandı.

1 HAZİRAN'DAN SONRA BAŞLAYAN 'YENİ NORMAL'

Mart ayında Türkiye'de ilk virüs vakasının görülmesinin ardından alınan kararla, Türkiye yurt dışına kapılarını kapatırken, iç hatlarda ise seyahat kısıtlandı. 2,5 ay sonra koronavirüs vakalarının kontrol altına alındığının açıklanmasının ardından 'yeni normal' olarak açıklanan hayat düzenine, 1 Haziran itibarıyla geçildi.

TATİL TERCİHİ DEĞİŞTİ

Kısıtlamaların sürdüğü 2.5 aylık sürede vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında, bu yıl tatilin nasıl yapılacağı yer aldı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte turizm sektörü başta olmak üzere sektörlerde hareketlenme başladı. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'daki tatil tesislerini arayanlar, ilk olarak otellerdeki hijyen önlemlerini sordu. Alınan önlemleri öğrenen tatilcilerin çoğunluğu ise 1 Temmuz'dan itibaren rezervasyon yaptı. Rezervasyonların çoğunluğu eski tatil anlayışının aksine otel odalarından uzak, lüks villalar üzerinde yoğunlaşıyor.

LÜKS VİLLA KONSEPTİ

Antalya'da 5 yıldızlı 80 otelin bulunduğu Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki otellerin birçoğunda yer alan lüks villa konsepti de en çok tercih edilenler arasında oldu. Kral dairelerini dahi tercih sıralamasında geride bırakan lüks villalarda, konuklar için her türlü detay düşünüldü. Odalar içerisinde oyun alanlarından yatak odalarındaki jakuzilere, havuzlara kadar farklı seçeneklerle konukların fiziki mesafe kuralına göre tatillerini gönül rahatlığıyla yapabilmesine imkan tanınıyor.

VİLLALARDA YOK YOK

Bölgede lüks villaların bulunduğu otellerden biri, tesis içerisinde inşa edilen lüks villada otel konforunda hizmet veriyor. Bu villada tatil yapmak istendiğinde özel olarak aşçı, garson ve temizlik görevlileri 24 saat sadece kalanlara hizmet ediyor. Villada eğlence ve konfor adına her şeyi bulmak mümkün. Villada; havuz, sinema salonu, jakuzi, sauna, Türk hamamı, 9 yatak odası ile eğlence odaları yer alıyor.

KATARLI AİLE GECELİĞİNE 10 BİN EURO ÖDEYECEK

Özel restoran gibi ayrıcalıkların yer aldığı villa, kısa süre önce Katarlı bir tatilci tarafından 10 günlüğüne rezerve edildi. Villanın geceliği 10 bin euro. Yani burada ailesiyle konaklayacak tatilcinin, gecelik yaklaşık 75 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

MADDİ DURUMU İYİ OLANLAR VİLLA FİYATI SORUYOR

Villadan sorumlu genel müdür Ali Kızıldağ, rezervasyonlarla ilgili yavaş yavaş hareketliliğin başladığını söyledi. Temmuz başı itibarıyla tamamen açılış planladıklarını anlatan Kızıldağ, "Villaları soranların sayısı, önceki yıllara göre çok arttı. Mali durumu iyi olan tatilciler daha özellikli, kendilerine özel konaklama türlerini tercih ediyor. Sezonu açtığımızda villa satışlarının ivme kazanacağını düşünüyoruz. 13 villamız var. Ancak içlerinde en özelliklisi, en lüksü burası. Burası kendi başına butik bir otel konseptinde." dedi.