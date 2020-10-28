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    M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu seferlere başladı

    Hattın ilk etabı, vatandaşların kullanımına sunuldu. Tek yönde saatte 70 bin yolcuya hizmet verilmesi planlandı.
    • İHA
    • 28.10.2020 - 13:10
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 13:14
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    M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu seferlere başladı

    Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının açılışı yapıldı.

    28 Ekim'de faaliyete geçen ve ilk 2 gün ücretsiz hizmet verilecek hatta, günde 352 sefer yapılacak.

    Diğer toplu ulaşım araçlarıyla da entegrasyonu bulunan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek.

    8 İLÇE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

    15 istasyonun bulunduğu M7 metro hattı, Bağcılar, Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu'nu birbirine bağlayacak.

    18 kilometre uzunluğundaki Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabını oluşturuyor.

    M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu seferlere başladı #1

    DEVREYE ALINAN DURAKLAR

    Hattın Mahmutbey, Göztepe Mahallesi, Yüzyıl-Oruç Reis, Tekstilkent-Giyimkent, Karadeniz Mahallesi, Yeni Mahalle, Kâzım Karabekir, Yeşilpınar, Veysel Karani- Akşemsettin, Çırçır Mahallesi, Alibeyköy, Nurtepe, Kağıthane, Çağlayan, Mecidiyeköy durakları devreye alındı.

    İKİNCİ ETAP İLE AÇILACAK DURAKLAR

    İkinci etapta Fulya, Yıldız, Beşiktaş ve Kabataş durakları faaliyete geçecek.

    M7'NİN ENTEGRE OLACAĞI DİĞER METRO HATLARI

    Kabataş-Taksim Füniküleri ile Kabataş İstasyonu, Yenikapı-Hacıosman Metrosu ile Mecidiyeköy İstasyonu, Bakırköy İDO-Kirazlı Kayaşehir Metrosu ile Mahmutbey İstasyonu, Gayrettepe-3. Havalimanı Metrosu ile Kağıthane İstasyonu, Eminönü-Kabataş Tramvayı ile Kabataş İstasyonu, Topkapı-Sultançiftliği Tramvayı ile Karadeniz Mahallesi İstasyonu, Eminönü-Alibeyköy Tramvayı ile Alibeyköy İstasyonu, Metrobüs ile Mecidiyeköy İstasyonu, Deniz yolu ulaşımı ile Kabataş ve Beşiktaş istasyonları.

    M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu seferlere başladı #2

    YOLCULUK SÜRELERİ

    Mecidiyeköy-Alibeyköy 8 dakika, Çağlayan-Gaziosmanpaşa 13 dakika, Beşiktaş-Sarıyer-Hacıosman 26 dakika, Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika, Beşiktaş-Mahmutbey 32 dakika, Mahmutbey-Yenikapı 40 dakika, Mahmutbey-Sarıyer- Hacıosman 45 dakika, Mahmutbey-Üsküdar 45 dakika, Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika, Mahmutbey-Sabiha Gökçen Havalimanı 96 dakika.

    MALİYETİ 3 MİLYAR LİRA

    Yapımına 2014 yılında başlanan metro hattı, yaklaşık 3 milyar TL’ye mal oldu. İkinci etapla birlikte hattın toplam uzunluğu 24.5 kilometreye çıkacak.

    M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu seferlere başladı #3

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