Maçka Parkı'nda Rock müzik grubu Redd'i dinlemeye gelen çok sayıda kişi maske ve mesafe kuralına uymadı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir yılı aşkındır konserler yasaktı.

Redd adlı rock müzik grubunun solisti Doğan Duru, sosyal medya hesabından saat 19.00'da Maçka Park'ında konser yapacaklarını duyurmuştu.

Konsere İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen çok sayıda kişi katıldı.

''AÇIK HAVADA KONSER YAPMAMAK İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK''

Grubun solisti Doğan Duru "Bugüne kadar niye buluşmadığımız konusunda bir sürü şey söyleyebilirim. Bizim sektör bu işi bilen bir sektör, havalarda ısındı, açık havada konser yapmamak için hiçbir neden yok. Bu konserler nizami şekilde yapılır. Hijyen maske ve her türlü önlemi alırlar. Bu işi halı sahadakilerden daha iyi biliyorlar. Bu konserlerin bir an önce olması lazım. Birçok arkadaşımızı hem bedenen, hem ruhen kaybettik.

Bizim sektördeki ekonomiyi ancak biz düzeltiriz. Yardımlarla, desteklerle düzelecek bir şey değil. Hiçbir kampanya bu kadar çok insanı kapsayamaz, biz sahneleri istiyoruz. Zaten insanlar buradalar, parklardalar, sokaktalar. Havalar sıcak keyiflerine bakıyorlar. Biz de uzakta bir yerde müzik yaptık. Bunun hiçbir sakıncası olmadığını gördük. Bir an önce aşılar gelirse, bu işin daha hızlı bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

Maçka Parkı'nda sosyal mesafeyi unutturan konser VİDEO

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''EN UFAK FIRSATTA OLANLARI GÖRÜYORSUNUZ''

Konsere gelen Nevzat Coşkun "Uzun zaman sonra herkes özlemişti zaten, milletin de ihtiyacı var zaten buna. En ufak fırsatta da olanları görüyorsunuz. Zaten sevdiğim bir gruptu, kalabalığa da şaşırmadım açıkçası" dedi.

''UMARIM DAHA FAZLA KONSER OLUR''

Ezgi Daryürek ise, "Açık havada bulaşma oranı zaten çok düşük olduğunu araştırmalar da söylüyor. O yüzden böyle şeylere herkesin çok ihtiyacı var. Çok güzel vakit geçirdik. Zaten Maçka Parkı insanların çok güzel sosyalleştiği bir yer haline gelmişti. Umarım daha fazla konser olur Maçka Parkı'nda" diye konuştu.