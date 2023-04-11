Madeni paraların boyutu küçülüyor Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü madeni paralarda değişikliğe gitme kararı aldı. Artan maliyetlerden sonra alınan karara göre daha hafif bir lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü. Uygulamayla birlikte para imalatında yüzde 30 tasarruf sağlanacak.

ensonhaber.com Madeni paralarda 14 yıl sonra değişikliğe gidildi. Buna göre madeni paraların gramı azaldı ve inceldi. Uygulamayla üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı NTV'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetlerden sonra çalışmalara başladı. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti. üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı. Madeni paralarda ağırlıklar düştü Paraların ağırlıkları da değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü. İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasada Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı. İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.