Madin'de öldürülen 6 teröristten ikisi 'kırmızı' ve 'turuncu' listede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin "kırmızı" ve "turuncu" listelerde yer aldığını belirtti.

Mardin'de yapılan Eren-5 operasyonu kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya yaptığı açıklamasında öldürülen teröristlerden ikisinin "kırmızı" ve "turuncu" kategoride yer aldığını söyledi.

"MARDİN'DE KIRMIZI LİSTE'YE BİR ÇİZGİ ÇEKTİ, YANINA BİR DE TURUNCU EKLEDİ"

Bakan Soylu, Twitter'daki paylaşımında, trafikte yayalara öncelik verilmesi için yapılan kampanyaya atıfta bulunarak, "30 Mart'ta, kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik ve yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çektik. Jandarmamız bizi yalnız bırakmadı. Mardin'de, 'Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti. Yanına bir de 'Turuncu' ekledi. Kahramanlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

KIRMIZI VE TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİSTLER

Kırmızı kategoride yer alan Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi ve turuncu listede yer alan teörist Karayılan’ın korumalığını yapan Teyyüp Çam öldürüldü.



