'Mahmure Ana'nın itfaiyecilere bıraktığı miras davasında karar

1936 yılında Türkiye güzeli seçilen doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun vasiyetnamede kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi görevlilerine bıraktığı miras, 272 kişiye paylaştırıldı.

1909'da dünyaya gelen Mahmure Birsen Sakaoğlu, 4 yaşında evlerinde çıkan yangından Fatih İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı.

1936'da Türkiye güzeli seçilen Sakaoğlu, tıp eğitiminin ardından kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakaoğlu ile evlendi.

7 yıl ABD'de çalışıp, Türkiye'ye dönen çiftin çocukları olmadı.

TÜM MAL VARLIĞINI İTFAİYE ERLERİNE BIRAKTI

1999'da eşini kaybeden Sakaoğlu, Fatih'teki dairesinde yalnız yaşamaya başladı.

İlk yangından 83 yıl sonra evinde çıkan yangında yeniden alevler arasında kalan Mahmure Sakaoğlu, bir kez daha Fatih İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakaoğlu, ölmeden önce hayatta kalan tek yakını kardeşi emekli albay Selahattin İzmirli'yi görmeye gitti. Ancak kardeşi görüşmek istemedi.

Sakaoğlu da 2000 yılında kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamesinde, bütün mal varlığını kendisini 2 kez yangından kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı'nda görevli itfaiye erlerine bıraktı.

KARDEŞİ VE 4 YEĞENİ VASİYETNAMEYE İTİRAZ ETTİ

Vasiyetnamesinde; Fatih'teki dairesinin satılmayıp, kirası ile bankada mevcut dolar ve Türk lirasının (12 milyon TL) sonsuza dek bankada kalmak şartıyla faizlerinin her 3 ayda bir alınarak, Fatih itfaiye erlerinin müdüründen kapıcısına kadar aynı miktarda ödenmesini istedi.

Ayrıca manevi oğlu Mustafa Bakır'a enflasyona göre otomobil ile geçineceği paranın toplanan faiz ve kiradan peşin verilmesini istedi.

Mahmure Birsen Sakaoğlu, 2003 yılında, 94 yaşında hayata veda etti.

Selahattin İzmirli ve 4 yeğen, vasiyetnameye itiraz etti. Bu sırada Fatih İtfaiyesi'nde 316 itfaiyeci vasiyetnamenin lehtarı olmak için mahkemeye başvurdu.

‘BİR KURUŞ DAHİ VERMEYİN’ DEDİĞİ KARDEŞİ DAVA SÜRERKEN ÖLDÜ

Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Bilirkişi 263 itfaiyeciyi lehtar saydı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava 18 yıl sürdü. Bu süreçte davaya dahil olan kişi sayısı 349'a ulaştı.

Mahkeme, vasiyetnamenin iptali davasını reddetti. Yargıtay, kararı onadı. Sakaoğlu'nun vasiyetnamesinde 'Bir kuruş dahi vermeyin' dediği kardeş Selahattin İzmirli, dava sürerken hayatını kaybetti.

Sakaoğlu'nun, bankadaki parası ise aradan geçen sürede faiziyle birlikte 37 milyon liraya ulaştı.

272 KİŞİ MİRASTAN FAYDALANACAK

Paranın faiz tutarı olan 25 milyon lira için bugün Tenfiz Davası görüldü.

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mirasçı itfaiye erleri ve avukatları hazır bulundu.

18 yıl süren davada mahkeme, Sakaoğlu’nun mirasından 272 kişinin faydalanmasına dair karar verdi. Mahkeme aralarında Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun manevi oğlu, avukatı ve itfaiyecilerinde aralarında bulunduğu 272 kişinin mirastan faydalanacağını açıkladı.

Paranın mirasçılar arasındaki paylaşımını ise tereke memurunun yapacağını belirtti.çıkan karar ile mirasçı kabul edilen isimlere, belirlenen oranlarda paylaştırıldı.