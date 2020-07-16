Malatya semalarında Neowise görüldü

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NASA tarafından keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, çıplak gözle Malatya'da görüntülendi.

AMERİKA Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından Mart ayında keşfedilen ve adını Neowise teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında görüntülendi.

AY SONUNA KADAR ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK

Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.























