Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli saat 18.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadelesini sürdürüyor.

4'üncü ayın yaklaştığı asrın felaketinde, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar büyük ölçüde sarıldı.

Zorlu günlerin geride kaldığı 11 ilde, enkaza dönen kentler yeniden ayaklandırıldı.

Öte yandan geçici barınma merkezleri kurulurken kalıcı konutlar da hızla yükselmeye başladı.

Böylelikle vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları giderildi.

Bölgede çalışmalar devam ederken deprem bölgesinde bulunan illerden Malatya, bir kez daha sallandı.

4.1 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte saat 18.02'de yerin 6,96 kilometre derinliğinde bir depremi duyurdu.

Afetin şiddetinin ise 4.1 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

AFAD, depremin merkez üssü olarak Pütürge ilçesini işaret etti. Deprem, çevre illerden de hissedildi.