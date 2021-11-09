Malatya'da çöken binada tadilat yaptıran iş yeri sahibi gözaltına alındı

Malatya'da çöken 2 katlı binanın alt katında tadilat yaptığı öğrenilen iş yeri sahibi H.D. ile 3 kişi taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Malatya'da İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde bulunan 2 katlı bir bina, saat 16.50’de çöktü. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin enkazda çalışma başlattığı olayda, 13 yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ÇÖKME KESİLEN KOLON NEDENİYLE YAŞANDI İDDİASI

İlk belirlemelere göre binanın alt katında bulunan tavuk mangal restoranının işletmecisi H.D.’nin yandaki boş dükkanı iş yerine katmak için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle olduğu öne sürülüyor.

Malatya'da bina çöktü VİDEO

İŞ YERİ SAHİBİ VE 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Enkazdan hafif yaralı olarak çıkarılan iş yeri işletmecisi H.D.’nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da, başlatılan soruşturma kapsamında 1'i iş yeri sahibi toplam 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

















