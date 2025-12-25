Malatya’da denetimler sıklaştırıldı

- Malatya'da polis ekipleri, şehir genelinde denetimlerini artırdı.
- Özellikle mezarlıklar çevresinde kontroller yapılıp şüpheli araçlar ve şahıslar inceleniyor.
- Denetimlerin süreceği açıklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
KİMLİK VE EVRAK DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI
Uygulamalarda durdurulan araçlarda kimlik ve evrak kontrolleri yapılırken, şüpheli görülen şahıslar üzerinde üst araması gerçekleştiriliyor.
Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.