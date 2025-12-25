Abone ol: Google News

Malatya’da denetimler sıklaştırıldı

Malatya’da polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle mezarlıklar ve çevresinde gerçekleştirilen uygulamalarda şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde kontroller yapıldı.

25.12.2025
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

KİMLİK VE EVRAK DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI

Uygulamalarda durdurulan araçlarda kimlik ve evrak kontrolleri yapılırken, şüpheli görülen şahıslar üzerinde üst araması gerçekleştiriliyor.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. 

