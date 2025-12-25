Valiliklerden peş peşe uyarı: Soğuk hava dalgası geliyor, don ve kar kapıda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de kurak geçen ayların ardından zemheri soğukları etkisini göstermeye başladı.

Yurt genelinde dondurucu hava koşullarının hakim olması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölge ve illerde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini açıkladı.

MGM, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

ANKARA VALİLİĞİ VATANDAŞLARI UYARDI

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ankara genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı ve soğuk havanın Ankara genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Ankara il merkezinde; 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasındaki en düşük hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği, ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir"

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN GERİ SAYIM

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi. İstanbul’da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların cumartesi günü Anadolu yakasının yükseklerinde karla karışık yağmur, pazartesi günü ise il genelinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olacağı bildirildi.

Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı olacağı bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Soğuk havanın bölge genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

SICAKLIK 0 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

İstanbul'da 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde beklenen karla karışık yağmurun, 29 Aralık Pazartesi günü il geneline yayılacağı ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.

Bu süreçte, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülüyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.

Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN BATI KARADENİZ'E DE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına ve ardından etkisini artıracak soğuk hava dalgasına karşı uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre bölgede rüzgâr bu geceden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde esecek; fırtınanın Perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Öte yandan 26 Aralık Cuma gününden itibaren bölge genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi öngörülüyor. Yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilirken, halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların bölge genelinde 4 ila 10 derece azalacağı bildirildi. Soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bu süreçte özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor. Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde ise soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artırarak ürün kayıplarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında bölgeye bağlı il merkezlerinde en düşük hava sıcaklıklarının eksi değerlere kadar düşebileceğini belirterek, yayımlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların yakından takip edilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

AYDIN

Aydın genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi beklenirken, Aydın Valiliği vatandaşları don ve buzlanmalara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Aydın genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor. Tahminlere göre sıcaklıkların 0 derece civarına kadar düşebileceği, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olaylarının görülebileceği bildirildi. Beklenen olumsuz hava şartlarının kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği tahmin edilirken, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde ise zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Valiliği, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları için uyararak açıklamasında şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren ilimiz genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması beklenmektedir. Sıcaklıkların 0 derece civarına kadar düşebileceği, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma görülebileceği, kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde zirai don riski bulunduğu değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji’nin tahmin ve uyarılarını takip etmeleri önemle rica olunur"

SİNOP

Sinop Valiliği, il genelinde beklenen kar ve zirai don nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışın kentin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: