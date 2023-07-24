Malatya’da depremle yok olan mahalle, başka bir mevkide inşa ediliyor 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da kalıcı konutlar için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremlerde yapı stokunun yüzde 80’i hasar gören Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi ise yeni yerinde kuruluyor.

İHA

Türkiye, 6 Şubat 2023’ü yüz yıl geçse de hafızasından silemeyecek…

Asrın felaketinin yaşandığı o gün, 11 il ağır yara aldı.

Binlerce can yitip gitti, milyonlarca insan evsiz kaldı.

Devlet-millet el ele vererek yaraları sarmak için çalışmalara başladı.

Yapı stoku büyük hasar gören mahalle taşınıyor

Depremlerin üzerinden 2 ay geçmeden temeller atıldı, katlar yavaştan çıkılmaya başlandı.

Büyük yıkım yaşayan Malatya’da da depremzedelerin barınacağı hem geçici hem de kalıcı konutlar yapılıyor.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde yapı stokunun yüzde 80’i hasar gören Akçadağ ilçesine bağlı 547 haneli Kozluca Mahallesi ise mahalle sakinlerinin isteği üzerine yeni yeri Çayırdüzü mevkisine inşa ediliyor.

Kısa sürede konutların bir kısmı teslim edilecek

Yer tahsisi yapıldıktan sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hızla başlanılan köy evlerindeki çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün, şunları söyledi:

6 Şubat depremlerinde Kozluca’mızda yüzde 80 oranında bir yıkım yaşandı. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yer etütleri tamamlanarak Çayırdüzü mevkisinde köy evleri için çalışmalara hızlıca başlanıldı. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah nasip ederse kısa zamanda konutların bir kısmı teslim edilecek.

"Sorunların aşılması için hızlı çözüm sunacağız"

Kalıcı konutların bir an evvel tamamlanması için tüm gayretin gösterildiğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise şöyle konuştu:

Kozluca’da yapımı devam eden konutlarımız var. Bütün gayretimiz ve çabamızla devam ediyoruz ki, buradaki yapım süreciyle alakalı ne gibi sorun, gidişatta problem arz eden ne varsa giderelim ve bu kışı bütün hemşehrilerimiz Kozluca’da yeni yapılan modern evlerinde geçirebilsinler. İlgili kurum ve yetkililerle bugün buradayız dolayısıyla yaşanan birkaç problemi yerinde gördük ve sorunların aşılması konusunda da hızlı bir şekilde çözüm sunacağız.

Hak sahipliği süreci uzadı

Kalıcı konutlardaki hak sahipliği sürecine de değinen Ölmeztoprak, “Hak sahipliği süreci devam ediyor. 28 Temmuz hak sahipliği sürecinin bitim tarihi idi. Süreç uzatıldı, dolayısıyla hak sahiplikleri netleştikçe buradaki yapılan konut sayısı da artacak ve bu artışla birlikte tek bir vatandaşımız mağdur olmadan konutlarına kavuşacak. Bu noktada deprem bölgesi 11 ilde yürütülen çalışmalar için Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.