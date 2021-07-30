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    Malatya'da evinin balkonundan aşağıya düştü

    Battalgazi ilçesinde evinin balkonuna çıkan şahıs dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı.
    • İHA
    • 30.07.2021 - 06:31
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    Malatya'da evinin balkonundan aşağıya düştü

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 61 yaşındaki K.G. balkondan düşerek yaralandı.

    Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında ailesiyle birlikte yaşayan 61 yaşındaki K.G. hava almak için çıktığı balkonda bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

    Durumu fark eden aile bireyleri sağlık ekiplerini aradı.

    BAŞINDAN YARALANDI

    ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri K.G'nin baş kısmından ağır bir şekilde yaralandığını tespit etti.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.G'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da evinin balkonundan aşağıya düştü #1

    Malatya da evinin balkonundan aşağıya düştü #2

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