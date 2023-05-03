Malatya'da hasar gören cemevi onarılıyor Malatya’daki Ağuiçen Ocağı’ndan Mürşid-i Kamil (Seyyid) Hüseyin Doğan Dede'nin anıt mezarı ve Hüseyin Doğan Dede Cemevi'nin onarımı yapılıyor.

AA

Asrın felaketi 11 ilde yıkıma neden oldu.

Binlerce binanın yıkıldığı illerde cami, kilise ve tarihi yerler de zarar gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı hasar gören yerlerde inceleme yaparak onarım çalışmaları başlattı.

Depremlerin etkilediği Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırlangıç Mahallesi'nde bulunan anıt mezar ile 1931'de yöreye ait geleneksel mimariyle yapılan Hüseyin Doğan Dede Cemevi de depremlerde hasar gördü.

Talimatı bakan verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26 Nisan'da türbe ve cemevini ziyaret ederek Bakanlığına bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına burasının bakım ve onarımının talimatını verdi.

Bakan Ersoy'un talimatının hemen ardından başlayan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Cemevi, çalışmalar bittikten sonra hizmete açılacak.