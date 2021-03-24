Malatya'da hemzemin geçide giren araca tren çarptı
Malatya'da hemzemin geçidinde trenin çarptığı otomobilin sürücüsü, adeta hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu.
- İHA
- 24.03.2021 - 22:02
Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana gelen kazada, N.K.'nın kullandığı araç kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide girdi.
TREN, OTOMOBİLİ ADETA BİÇTİ
Bu esnada hızla gelen tren otomobili adeta biçti. kazada yara almayan araç sürücüsü kısa süreli şok yaşarken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.