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    Malatya'da hemzemin geçide giren araca tren çarptı

    Malatya'da hemzemin geçidinde trenin çarptığı otomobilin sürücüsü, adeta hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 22:02
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    Malatya'da hemzemin geçide giren araca tren çarptı

    Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana gelen kazada, N.K.'nın kullandığı araç kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide girdi.

    TREN, OTOMOBİLİ ADETA BİÇTİ

    Bu esnada hızla gelen tren otomobili adeta biçti. kazada yara almayan araç sürücüsü kısa süreli şok yaşarken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Malatya da hemzemin geçide giren araca tren çarptı #1

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