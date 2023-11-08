Malatya'da dehşete düşüren bir aile faciası yaşandı.
53 yaşındaki Abdürrahim Nazin ile 51 yaşındaki Ayten Nazin, sık sık yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık eşiğindeydi.
11 çocuklu aile arasında hemen hemen her gün yeni bir tartışma yaşanıyordu.
Çift, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki evlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir konu üzerine tartışmaya başladı.
Tüfekle ateş etti
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Abdurrahim Nazin, evinde bulunan tüfeği alıp eşine ateş etti.
Vücuduna saçmaların isabet ettiği Ayten Nazin, kanlar içerisinde yere yığıldı.
11 çocuklu kadın hayatını kaybetti
Silah sesini duyan komşular durumu yetkililere ihbar etti.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayten Nazin, kurtarılamadı.
Gözaltına alındı
Abdürrahim Nazin, olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Ayten Nazin'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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