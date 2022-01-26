Malatya'da kardan Kral Tarhunza heykeli

Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'ndeki Kral Tarhunza heykelinin benzeri, bu kez kardan yapıldı.

Fırat Nehri'nin 12 kilometre güneybatısında bulunan ve geç kalkolitik dönemden demir çağına önemli buluntulara rastlanan, Hititlerden, Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan 7 bin yıllık Arslantepe Höyüğü, Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Höyük yüzeyi ve buradaki dünyada bilinen en eski kerpiç sarayın çatısı karla kaplandı.

Buradaki kazılarda çıkarılan Kral Tarhunza heykelinin höyük girişindeki replikası da kardan pelerinini giydi.

KARDAN HEYKELİNİ YAPTILAR

Yağış yoğun olunca Kral Tarhunza’nun bu kez kardan heykelini yaptılar.

Uğur Toprak adlı bir heykeltraş tarafından yapılan ve birebir benzeyen heykel, görenleri adeta büyüledi.

Heykelin Sanat Sokağı'nda sergilendiği öğrenildi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ’NİN BÜYÜK BEĞENİSİNİ KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, eşi ile birlikte Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne giderek tarihi eserleri yakından incelemişti. Flake, müzede bulunan Kral Tarhunza heykelinin önünde de fotoğraf çektirmişti.