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    Malatya'da kaza: 3 ölü 4 yaralı

    Malatya'da akşam vakti kaza meydana geldi. Gerçekleşen kazada 3 kişi vefat ederken, yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 22:21
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 23:09
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    Malatya'da kaza: 3 ölü 4 yaralı

    Adıyaman-Malatya karayolunda akşam saatleri feci kaza meydana geldi.

    Burak Timuçin idaresindeki otomobil, A.D. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

    Malatya'da kaza: 3 ölü 4 yaralı VİDEO

    Malatya da kaza: 3 ölü 4 yaralı #1

    HASTANEDEKİ YARALILARIN DURUMU AĞIR

    Nuray Doğan ve Zeynep Bakırcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi ise Malatya'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan aracın sürücüsü Burak Timuçin de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Hastanedeki diğer yaralıların da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Malatya da kaza: 3 ölü 4 yaralı #2

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