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    Malatya'da motosikletin sıkıştırdığı araç refüje çarparak takla attı

    Malatya'da bir motosikletin aynı yönde ilerleyen aracı sıkıştırması sonucu, otomobil refüje çarparak, takla attı. Yaralanan anne ve kız hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü de yakalandı.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 22:37
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 23:30
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    Malatya'da motosikletin sıkıştırdığı araç refüje çarparak takla attı

    Malatya-Ankara karayolu üzerinde korkunç bir kaza gerçekleşti

    Ankara istikametine seyir halinde olan G.G.G. yönetimindeki 44 AU 644 plakalı otomobil aynı yöne ilerleyen M.A.C. idaresindeki plakasız motosikletin sıkıştırması sonucu yoldan çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı.

    Malatya da motosikletin sıkıştırdığı araç refüje çarparak takla attı #1

    BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

    Ters dönen araçta sürücü ile kızı G.G. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne kız Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Malatya da motosikletin sıkıştırdığı araç refüje çarparak takla attı #2

    KAÇAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

    Bu sırada olay yerinde durmayarak kaçan motosiklet sürücü ise olay yerine yaklaşık 4 kilo metre ilerde Kartal Kavşağı mevkiinde ekipler tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Kazaya karışan iki araç da çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da motosikletin sıkıştırdığı araç refüje çarparak takla attı #3

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