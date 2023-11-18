Malatya'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA

Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Umut Özgür A. idaresindeki 01 ASC 686 plakalı otomobil, Karanlıkdere köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Yolcu konumundaki genç hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede otomobilde yolcu olarak bulunan Mete Yasin Dağlı'nın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı tedavi altında

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Umut Özgür A. ise ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mete Yasin Dağlı'nın cenazesi de hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)