Malatya'da yanlışlıkla çöpe attığı altınlarını arıyor

Malatya'da yaşayan Handan Benzer, engelli çocuğu ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle aldığı 4 altın bileziğinin bulunduğu çantayı, dalgınlıkla çöpe attı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden boşanan 50 yaşındaki Handan Benzer, zihinsel engelli kızı 22 yaşındaki Hatice ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle 4 bilezik aldı.

Benzer, bir süre önce altınlarının bulunduğu çantayı yanlışlıkla evdeki çöplerle birlikte çöp konteynerine attı.

Daha sonra durumu fark eden Benzer, çöp konteynerinin yanına gitti ancak bileziklerden sadece birini bulabildi.

ÇÖP KONTEYNERİNE NOT YAPIŞTIRDI

Altınları attığı çöp konteynerinin üzerine cep telefonu numarasını yazarak, "Allah rızası için yetim parası olan 3 adet bilezik yanlışlıkla çöpe atılmıştır. Bulanların bu numarayı aramasını rica ediyorum. Yetim parası yenmez." yazılı kağıt yapıştıran Benzer, altınlarını aramaya başladı.

Her gün belirli saatlerde çöp konteynerinin yanına giden Benzer, altınlarını alan kişinin tekrar getirmesi düşüncesiyle nöbet tutuyor.

"NE OLUR GETİRİP TESLİM ETSİNLER"

Benzer, altınlarını bir dalgınlıkla fermuarı bozuk bir çantayla çöpe attığını belirterek, "Herkesin başından geçer. Benim engelli çocuğumun gözünün yaşı kurumamış, kendini de ifade edemiyor. Ne olur bilezikleri getirip teslim etsinler. Engelli çocuğumun maaşı, onun da geleceği için biriktirdim. Bana veremiyorlarsa da karakola teslim etsinler. Ben kendilerinden şikayetçi olmam." diye konuştu.

NÖBET TUTUYOR

Altınları alanın engelli çocuğu düşünüp, tekrar geri getirmesini isteyen Benzer, umudunu kesmediğini ve bileziklerine kavuşana kadar nöbet tutacağını söyledi.

Öte yandan komşuları da altınların bulunmasını istedikleri Handan Benzer ile birlikte konteyner başında nöbet tutuyor.













