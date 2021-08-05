Manavgat'ta büyük yangın: Anahtarları alamadı, komşu yetişti

Gece saatlerinde yangına uykularında yakalanan 3 kişilik aileyi, komşuları kurtardı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde yangında evlerini kaybeden Kamil Gardaş (81), eşi ve oğlu AFAD tarafından kurulan çadırda yaşıyor.

Belediyeler ve yardım kuruluşlarından gelen destekle içinde yiyecek, içecek ve yataklar bulunan çadırda birkaç gündür yaşayan ailenin, hem evleri hem de ahır ve arabaları yandı.

“ÇADIRDA YAŞIYORUZ ARTIK”

Alevler ilerlerken oğlu tarafından dışarı çıkarılan Kamil Gardaş, "Gece kalktık dağdan almış gelmiş yangın, oğlan vardı 'Kaçalım' dedik. Arabasını çalıştıramadı, aşağıda bir komşu vardı onun arabasına bindik gittik. Hepsi yandı ev, ahır ama hayvanım yoktu. Ayakkabılarımla gittik. Çadırda yaşıyoruz artık cereyan da yok." diye konuştu.

“2 DAKİKA İÇİNDE ALEV HER YERİ SARDI”

Yatarken annesinin uyandırmasıyla yangını gördüğünü belirten Hasan Gardaş, "Annem uyandırdı, 'Oğlum kalk içeriyi duman bastı' diye. Ben de Yeniköy-Dikmen tarafındaki dumandır diye düşünüp tekrardan yatayım derken, içeriden alev vurdu. Arabanın anahtarı her şeyi yukarı kattaydı. Orada pencere de açık olunca alev vurdu ve içeriyi sardı. İleride komşu vardı, onu aradım; o geldi, annem ve babamı zorla bindirdim zaten 2 dakika içinde alev her yeri sardı." dedi.