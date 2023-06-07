Manisa Sarıgöl'deki sağanağın bilançosu belli oldu Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, geçen 30- 31 Mayıs tarihleri arasında yaşanan sağanak ve fırtınanın neden olduğu taşkında 3 bin dekar tütün ekili tarla ile 11 bin dekar üzüm bağında zarara meydana geldi.

DHA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde belirli aralıklarla etkisini gösteren fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şeyhdavutlar- Sarıgöl yolunda heyelan meydana gelirken, Çınarlı Dere ile Koca Çayı taştı.

Tarım arazileri sular içinde kalırken, üzüm bağları göle döndü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yaptıkları çalışmayla Şeyhdavutlar- Sarıgöl yolunu tekrar trafiğe açtı.

Hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Sarıgöl ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından dron da kullanılarak yapılan hasar tespit çalışmaları tamamladı.

Fırtına ve sağanağın neden olduğu taşkın nedeniyle 3 bin dekar tütün ekili tarla ile 11 bin dekar üzüm bağının zarar gördüğü belirlendi. Taşkın nedeniyle bağlardaki zararın Sarıgöl'ün merkez mahalleleri ile kırsal Ahmetağa, Baharlar, Bahadırlar, Aşağıkoçaklar, Emcelli, Güneydamları, Yukarıkoçaklar, Yeşiltepe, Çanakçı, Yeniköy, Kahramanlar, Ziyanlar, Özpınar ve Şeyhdavutlar mahallelerinde yaşandığı bildirildi.

1500 çiftçi zarar gördü

Tane tutumu dönemindeki bağlarda yüzde 40 ile yüzde 100 arasında değişen zarar olduğu belirtildi. Tarlalardaki en çok zararın ise Kahramanlar, Şeydavutlar, Güneydamları ve Yeniköy mahallerinde meydana geldiğine dikkat çekildi.

Buradaki zararın yüzde 80 ile yüzde 100 arasında değiştiği kaydedildi. 1200'ü üzüm üreticisi toplam 1500 çiftçinin taşkın nedeniyle zarar gördüğü vurgulandı.

Öte yandan Sarıgöllü çiftçiler, tarla ve bağlarına çamur, arazilerde ise halen suların çekilmemesi nedeniyle giremedikleri için ilaçlama yapamadıklarını söyledi.