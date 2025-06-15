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İHA

Manisa'da ikinci orman yangını...

Soma ilçesi Soğukdere Mahallesi mevkiinde saat 16.18’de başlayan yangına ilk müdahalenin saat 16.22’de yapıldığı öğrenildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yangına 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.

HAVADAN KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

Öğle saatlerinde Soma’nın Bayat Mahallesi’nde çıkan yangının ardından aynı gün ikinci kez orman yangını yaşanması endişeye neden oldu.